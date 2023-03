Futbol / Arxiu

Stephen Scholes, exfutbolista de 55 anys que va militar al Leed United de la Premier League, ha estat empresonat durant 17 anys després de violar una nena de 17 anys i fer fotos mentre l'agredia. Scholes va ser declarat culpable de quatre càrrecs de violació d'una dona de 16 o més anys i quatre càrrecs d'agressió per penetració.

Els fets van tenir lloc el 25 de gener de 2020 a Tenerife , on vivia el jugador en aquell moment. L'adolescent es va "intoxicar molt" i "es va sentir malalta i desorientada" abans que la portés de tornada a casa i li digués que "la nit encara no havia acabat". A continuació, va pujar al llit amb la víctima i va començar a despullar-la i fer-li tocaments.

Tot i lluitar perquè s'aturés, no ho va aconseguir i l'exfutbolista va violar la noia mentre feia fotos al macabre acte. Després del primer assalt, Scholes va deixar la víctima en una altra habitació i després va tornar per violar-la per segona vegada. Després d'una investigació, es va trobar el semen del jugador.

L'exestrella del Leeds va negar els delictes, tot i que ell va intentar esborrar les imatges, encara que no li va servir de res perquè les autoritats les van recuperar més tard.