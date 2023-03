L'habitatge no tenia calefacció / Pixabay

Una dona ha mort d'hipotèrmia en un habitatge social que no va poder escalfar. Cass Terry, la dona de 55 anys, ja havia lluitat amb problemes de salut mental i no es refiava de demanar ajuda als serveis de suport, segons es va determinar a la investigació. A més de fer molt de fred, l'habitatge, que era propietat de l'ajuntament d'Exeter, Anglaterra, no tenia ni nevera ni microones.

L'artista estava sota la cura de l'Equip de Salut Mental de la Comunitat de Devon fins al novembre de 2020. No obstant, la van trobar morta un any després, quan els bombers van entrar a la propietat després que un veí reportés que la va veure tirada al sòl quan va mirar a través de la bústia.

La seva germana, Anne-Marie Rogers, va qüestionar en un comunicat si es podria haver fet més per salvar-la i si la falta d'atenció va contribuir que visqués en condicions tan dolentes. "Em preocupa la seva mort i l'atenció que va rebre o no va rebre abans de morir, cosa que crec que possiblement va contribuir a la seva mort". També va explicar que la seva germana, alcohòlica, bevia molt mentre s'automedicava. Tot i això, l'autòpsia va apuntar que la causa de la mort va ser la hipotèrmia i que la dona no estava intoxicada en aquell moment.



Cass no sabia com fer servir la seva calefacció. Va morir de fred i desnodrida a terra del seu pis social, sola, a part del seu gos Stanley.