Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home de 41 anys a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), segons han explicat aquest dijous.

Els fets han tingut lloc aquest dijous a les 12.15 hores, quan diverses persones de l'entorn de la víctima han informat la policia catalana que no el localitzaven.

Els agents de seguretat ciutadana de la comissaria de l'Alt Penedès (Barcelona) s'han dirigit al domicili on l'han localitzat sense vida i amb signes de violència.

Així mateix, els efectius del Sistema d'Emergències Mediques (SEM) han certificat la mort i agents de la Divisió de Recerca Criminal han obert una investigació per aclarir els fets.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que el Jutjat d´Instrucció 3 de Vilafranca del Penedès (Barcelona), en funcions de guàrdia, han realitzat l´aixecament de cadàver.

Han explicat que l'home residia amb la seva parella al domicili on hi ha hagut el crim, i que la seva parella "encara no ha estat localitzada".