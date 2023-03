Estand dels Mossos d'Esquadra al MWC - MOSSOS D'ESQUADRA

Els Mossos d'Esquadra han detingut 35 persones i han registrat 114 fets delictius, la majoria furts, en el marc del dispositiu de seguretat desplegat a l'exterior del recinte del Mobile World Congress (MWC) que s'ha celebrat al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) de dilluns a dijous.

En un comunicat aquest dijous, la policia catalana ha explicat que també han detingut 16 delinqüents multireincidents per furts al dispositiu a l'entorn d'hotels i zones d'oci de la capital catalana.

Ha destacat que el pla dissenyat amb motiu d'aquest congrés mundial "ha permès garantir el seu funcionament normal" , i ha destacat el treball conjunt i coordinat de Mossos, Guàrdia Urbana de Barcelona i de l'Hospitalet, els organitzadors del MWC i representants de Fira de Barcelona i Turisme de Barcelona.

Per reforçar la seguretat de l'esdeveniment, en aquesta edició la Unitat de Drons ha treballat amb "el sistema Kuppel de vigilància de l'espai aeri contra l'ús irregular d'aquestes aeronaus".

La policia catalana també ha destacat que en aquesta edició del MWC han comptat amb un estand propi en el marc de l'exhibició 'Jorney to the Future', on han presentat els projectes europeus d'innovació en què ha participat el cos.

A més, han presentat la sala d'intel·ligència per al control aeri i marítim, que integra diferents tecnologies i dóna suport als agents en la coordinació, la planificació i la predicció d'amenaces a través d'intel·ligència artificial.