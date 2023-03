Policia Nacional / Arxiu

La Policia Nacional ha detingut a Ciudad Real un home i una dona acusats d'explotar laboralment ciutadans estrangers en situació irregular. Els presumptes autors feien servir els seus compatriotes en tasques d'hostaleria amb jornades de fins a 12 hores al dia per salaris no superiors als 500 euros mensuals.

En nota de premsa, la Policia Nacional ha indicat que els detinguts sotmetien els seus treballadors a jornades laborals que infringien rotundament la normativa vigent, restringint greument els drets que es reconeix als treballadors al nostre país.

La investigació va començar després que es rebés informació relativa a la possible explotació laboral de persones estrangeres en un conegut establiment d'hostaleria de la capital.

Les indagacions realitzades per la Policia Nacional van determinar que els responsables del local, també d'origen estranger, feien servir com a cambrers, cuiners i repartidors ciutadans estrangers en situació irregular i sense autorització de treball ni la corresponent formalització de contracte ni alta a la Seguretat Social, per això van ser detinguts.