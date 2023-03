El futbolista del PSG, Achraf Hakimi / @EP

El futbolista del PSG, Achraf Hakimi , ha estat acusat formalment de violació per la Fiscalia francesa després que una noia de 23 anys acudís diumenge passat a una comissaria dels afores de París per declarar que el marroquí n'havia abusat sexualment.

Tot i que aquesta noia - que va assegurar que la seva relació amb Hakimi va començar per Instagram el passat 16 de gener i que va ser el 25 de febrer quan va tenir la seva primera trobada a la mansió del futbolista a Boulogne - no va voler denunciar Hakimi, el seu testimoni , descrivint com el jugador va intentar besar-la i li va aixecar la samarreta per besar-li els pits abans de consumar la presumpta violació - va fer que la Fiscalia comencés una investigació per la "gravetat dels fets" i la "notorietat" del suposat agressor.

I aquest divendres les autoritats franceses han acusat formalment Achraf per una presumpta violació. Es desconeixen els detalls de la inculpació i si la jove de qui suposadament va abusar l'ha denunciat finalment, però diferents mitjans de comunicació gals asseguren que el futbolista passarà a ser controlat per la justícia i no es pot posar en contacte de cap manera amb la suposada víctima.

Un cop dur per a Hiba Abuk , que continua en silenci i s'especula que estaria redactant un comunicat per anunciar la seva separació del pare dels seus dos fills i la seva parella des del 2018.