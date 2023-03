Imatge d'un furgó de la Policia Nacional a una imatge d'arxiu @ep

El nét de la dona el cadàver del qual va ser localitzat a casa seva aquest dilluns a Andújar (Jaén) és un dels quatre menors, amb edats compreses entre els 15 i 17 anys, que han estat detinguts per la seva presumpta vinculació amb aquesta mort violenta i als que se'ls imputa un delicte d'homicidi.



El cos de la dona, de 78 anys, presentava 47 ferides d?arma blanca, així com diversos hematomes per cops a la cara, i segons ha informat la Policia Nacional, el mòbil del crim estaria relacionat amb el robatori d?una caixa de cabals que tenia la víctima. Els investigadors han recuperat un contenidor dos coixins amb restes de sang i dues navalles suposadament esgrimides pels detinguts.



Va ser el fill de la víctima qui va donar la veu d'alarma cap a les 21.40 hores d'aquest dilluns al presentar-se a la vivenda després de no poder contactar-hi per telèfon.



Va ser així com va localitzar el cos de la seva mare tirat a terra i envoltat d'un gran toll de sang. A més d'alertar el 112, va comprovar que faltava la caixa de cabals on la seva mare guardava els diners en efectiu, diverses peces d'or així com les claus del domicili i el telèfon mòbil.



Els agents de Seguretat Ciutadana que van acudir al lloc es van trobar amb dos indicatius més de Policia Local i van observar com la morta presentava diversos hematomes a la cara, fruit pel que sembla d'un forcejament, presentant ferides per arma blanca en tors, mans i gola. En aquell moment els agents van activar el Protocol Judicial per a morts violentes, procedint al precintat del lloc i comissionant Policia Científica, Policia Judicial i l'Autoritat Judicial, que es van fer càrrec de la investigació.



Donada l'alarma social i l'enrenou provocat a la localitat pel tràgic succés, els agents es van centrar a recopilar tota la informació possible. Les primeres indagacions dels agents es van centrar a estudiar i analitzar de manera minuciosa cada detall de la investigació. D'aquesta manera, van tenir coneixement de l'existència de missatges de text en els quals, dos dies abans de passar el fet el nét, de 15 anys, manifestava que "algun dia "podria passar alguna cosa", no donant cap explicació a què es referia .



Durant el transcurs de la investigació i tenint en compte el detall anterior, les indagacions dels agents es van centrar en el cercle íntim familiar com el lloc on trobarien el presumpte autor de l'homicidi, detectant contradiccions en el seu propi nét a preguntes dels agents conforme passaven les hores. Un cop van acotar el cercle amb el nét de la víctima es van centrar en el cercle d'amistats més estret que posseïa el mateix, els seus amics més propers.



Així, van esbrinar que tant el nét com dos amics més --ara arrestats-- havien estat encartats anteriorment en diligències per la seva presumpta participació en fets delictius, sent habitual que portessin navalles quan sortien al carrer.



El principal capitost del grup, segons la policia, era el nét de la víctima que "tenia amenaçats els altres tres arrestats" . La investigació va determinar que el nét, una vegada comès l'homicidi juntament amb els altres tres, els va reunir fins a tres vegades per concertar el que havien de dir quan fossin interrogats per la policia. Així mateix, els va donar a entendre que havien de romandre callats i no sortir-se del que havien pactat, arribant fins i tot a amenaçar-los de matar-los si els descobrien.



Amb tot això, els investigadors van detenir els quatre menors d'edat com a presumptes autors de la mort violenta de la dona , realitzant diversos registres en cadascun dels habitatges dels arrestats, intervenint peces de vestir i calçat que poguessin haver portat el dia que van cometre els fets i la intervenció dels telèfons mòbils.



De la mateixa manera, i com a fruit de la investigació realitzada, els agents van recuperar, llençats en un contenidor de la localitat, dos coixins tacats de sang, propietat de la morta i les dues navalles amb què suposadament van cometre el crim.



Fins i tot la ciutat d'Andújar s'ha desplaçat la Unitat Central de Coordinació Operativa de la Comissaria General de Policia Científica per col·laborar en la cerca de proves. Està previst que els quatre menors passin a disposició de la Fiscalia de Menors aquest divendres.