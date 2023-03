Genevieve Lhermitte - Criminalia

Una dona belga que va assassinar els seus cinc fills va ser executada, a petició pròpia, 16 anys després de degollar el seu fill i quatre filles amb un ganivet de cuina, segons ha informat el seu advocat. Genevieve Lhermitte , de 56 anys, va assassinar els seus fills, de 3 a 14 anys, el 28 de febrer de 2007 a la ciutat de Nivelles mentre el seu pare no hi era, va informar la BBC.

Va intentar suïcidar-se en aquell moment apunyalant-se, però va fallar i va trucar als serveis d'emergència.

Lhermitte va ser condemnada a cadena perpètua el desembre del 2008 i traslladada a un hospital psiquiàtric el 2019.

El seu advocat, Nicolas Cohen, va dir que va morir per eutanàsia dimarts, en el 16è aniversari dels assassinats. No és clar com va morir, però l'eutanàsia se sol fer a través d'una injecció letal.

Lhermitte va morir a l'hospital Leonard de Vinci a Montigny-le-Tilleul, va informar la web de notícies belga Sudinfo.

Segons la llei belga, les persones poden decidir sotmetre's a l'eutanàsia si es determina que tenen un patiment psicològic o físic "insuportable" que no es pot guarir.

La persona ha de ser conscient de la decisió i capaç dexpressar la sol·licitud de manera raonada i coherent.

La psicòloga Emilie Maroit va dir a RTL-TVI que Lhermitte probablement va triar morir dimarts en un “gest simbòlic de respecte pels seus fills”.

“També podria haver estat per a ella acabar el que va començar, perquè bàsicament volia acabar amb la seva vida quan els va matar”, va dir Maroit, va informar la BBC.

Durant el judici, els advocats de Lhermitte van argumentar que la dona patia trastorns mentals i que no hauria de ser enviada a la presó. Però el jurat la va trobar culpable d?assassinat premeditat i la va condemnar a cadena perpètua després de les reixes.

El 2010, Lhermitte va presentar una demanda civil exigint fins a 3 milions d'euros (uns 3,2 milions de dòlars) a un ex psiquiatre, al·legant que la seva “inacció” no va aconseguir evitar els assassinats