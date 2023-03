La reducció afecta un professor britànic que va abusar de la seva alumna amb una relació "fingidament amistosa, donant-li un tracte preferent i aconseguint que l'enllaç amb ella es tornés a poc a poc més personal i íntim". | @KeiraBurton

L' Audiència Provincial d'Almeria ha rebaixat en tres mesos , fins als 11 anys i tres mesos de presó, la condemna imposada al professor britànic C.T. pels abusos sexuals cap a una alumna amb què va entaular cap a mitjan curs el 2016 una relació "fingidament amistosa" , donant-li un tracte preferent i aconseguint que el vincle amb ella es tornés a poc a poc més personal i íntim" basant-se en l'aplicació de la Llei Orgànica de Garantia Integral de Llibertat Sexual, coneguda com la llei del 'només sí que és sí'.

La interlocutòria de la Secció Segona apunta que el delicte pel qual l'acusat va ser condemnat tenia un marc punitiu d'11 a 12 anys de presó, de manera que el tribunal va optar per imposar 11 anys i sis mesos segons un retret en el grau mitjà.

Tot i això, amb l'entrada en vigor de la nova llei , la forquilla es mouria en el marge inferior fins als 10 anys i sis mesos , per la qual cosa en baixar la cota mínima del tipus penal, el tribunal opta ara per ajustar la condemna amb base en els criteris, segons recull la resolució judicial.

C.T. va ser condemnat en ferm pel Tribunal Suprem, de manera que i també prohibia al docent acostar-se a menys de 500 metres de la víctima i comunicar-s'hi per un període de 17 anys, alhora que l' inhabilitava per exercir com a professor o en qualsevol altre càrrec que comporti un contacte "regular i directe" amb menors durant 16 anys . També li imposa deu anys de llibertat vigilada.

Així, destaca el " prevaliment " del qual es va servir el professor sobre la seva alumna per emprendre els abusos el curs 2015/2016, quan l'acusat, guiat per un ànim libidinós i aprofitant l'especial situació d'ascendència i superioritat que li brindava la condició de professor, va iniciar amb la menor una relació "fingidament amistosa" que "es va tornar més intensa aproximadament a partir del mes de maig del 2016", a partir de la qual es van donar diverses relacions sexuals.

Algunes d'aquestes relacions van ser gravades en vídeo i van aportar la causa després que la víctima se'n fes amb l'accés al compte de l'acusat amb unes claus que, segons ella, compartien. En aquest sentit, el condemnat s'enfronta a quatre anys més de presó, acusat d'un delicte contra la intimitat sexual davant d'aquestes filmacions.

L'home va acceptar dos anys i mig de presó en un altre judici per un altre cas d'abús sexual en reconèixer davant el tribunal que també va abusar sexualment d'una prima de la seva primera víctima. La persecució que va fer sobre la principal perjudicada, que es va desplaçar fins a Alemanya per evitar el contacte amb l'home, li va costar una altra condemna d'un any de presó i 60 dies de feines en beneficis de la comunitat per trencament de mesures d'allunyament.

El cas també té relació amb un procediment més, en aquest cas dirigit contra la mare del condemnat, PH, acusada d'un delicte d'obstrucció a la justícia en haver intentat presumptament influir sobre la menor perquè exculpés el seu fill durant la instrucció de la causa principal. Per això la Fiscalia demana una pena d'un any i tres mesos de presó.