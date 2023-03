Els dos detinguts feien servir identitats falses i recollien els productes al carrer per evitar ser localitzats. Sobretot adquirien mòbils per vendre'ls al mercat negre. | Tima Miroshnichenko

Agents de la Policia Nacional han detingut a València un home i una dona per presumptament estafar més de 800.000 euros amb compres fraudulentes per internet , amb prop de 400 víctimes a escala nacional.

Les investigacions es van iniciar a començaments de l'any 2021, després de rebre la denúncia d'una empresa que té com a finalitat facilitar la compra a terminis , segons han informat les forces i els cossos de seguretat en un comunicat.

A la denúncia es posava en coneixement l' ús fraudulent de documentació i dades d'alguns dels seus clients per cometre estafes. Concretament, els sospitosos van fer compres fraudulentes a través d'internet, en una botiga en línia on van adquirir principalment terminals mòbils .

El 'modus operandi' dels estafadors consistia a comprar diferents productes d'una botiga en línia mitjançant l' ús d'identitats falses o falsificades. Un cop arribava la data de pagament de la primera quota de finançament obtinguda a través de l'empresa que facilitava la compra a terminis, aquesta era tornada i resultava impagada.

Després de les indagacions, els agents van identificar una sospitosa que, poc després d'obrir un compte bancari en una entitat, va crear 679 targetes virtuals .

Aquestes targetes virtuals eren emprades per fer compres a l'esmentat comerç en línia i eren finançades per l'empresa que facilitava els pagaments a terminis. Per això, aquesta persona usava filiacions falses o bé dades veritables extretes de documentacions sostretes o extraviades.

Les compres que es realitzaven, en la majoria dels casos, eren recollides a la via pública per persones diferents de les que constaven al contracte de finançament, figurant com a telèfons de contacte, números de prepagament adquirits de forma en línia o amb dades falses.

VENDA EN APLICACIONS

Els investigadors també van identificar l'encarregat de recollir els paquets enviats, sempre al carrer i en ubicacions allunyades del seu domicili. Així, els policies van esbrinar que tenia un perfil en una aplicació de compravenda, en què immediatament anunciava els productes obtinguts fraudulentament, que tenien gran sortida al mercat per tractar-se de telèfons mòbils d'última generació i dispositius informàtics a preus inferiors als de mercat.

A més, els policies van registrar el domicili ocupat per l'arrestat, on van localitzar i van intervenir dues memòries USB, 21 targetes SIM, tres telèfons mòbils, així com dispositius informàtics que contenien dades relacionades amb el fet delictiu, com ara 500 DNI digitalitzats, documentacions manipulades, nombroses imatges de documentacions espanyoles o DNI amb documents per fer contractes amb diferents financeres, entre d'altres.

Així mateix, han localitzat fins a 30 telèfons mòbils obtinguts fraudulentament que havien estat venuts per una de les persones detingudes en una casa de compravenda.

La quantitat estafada pels detinguts puja a més de 800.000 euros i hi ha més de 400 víctimes per tot el territori nacional.

Els dos sospitosos, un home --encarregat de confeccionar la documentació falsa, sol·licitar els finançaments, recollir els productes comprats i vendre'ls a través d'aplicacions de compravenda-- i una dona --que contractava les targetes virtuals_-, han estat detinguts com a presumptes autors dels delictes d'estafa i usurpació d'identitat . Els arrestats, un home de 20 anys i de nacionalitat argentina i una dona de 22 anys i de nacionalitat boliviana, ja han passat a disposició judicial.