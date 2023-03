Antonio Anglés @ep

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Catarroja (València) tramita la declaració de defunció del pròfug Antonio Anglés , considerat l'autor material del rapte, violació i assassinat de les tres nenes d'Alcàsser, Miriam García , Desirée Hernández i Toñi Gómez , segons ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Les tres nenes, de 14 i 15 anys, van ser assassinades el 1992 i es considera Anglès l'autor material del triple crim , pel qual ja es va condemnar Miguel Ricart a 170 anys de presó. Ricart va sortir de presó el 2013 després de desactivar-se la doctrina Parot mentre que a Anglés, la responsabilitat penal del qual no s'extingirà fins al desembre del 2029, suposadament se li va perdre la pista el 1993 a la badia de Dublín, quan viatjava com a polissó en un vaixell.

El jutjat, a sol·licitud de la família d'Anglès, ha iniciat aquest procediment i està esperant que el Jutjat d'Instrucció número 6 d'Alzira, instructor del conegut com a 'cas Alcàsser', i que manté oberta una peça sobre el pròfug i en què s'han practicat diligències sobre pèls i altres evidències relacionades amb el triple crim, informe sobre l'assumpte.

En concret, segons publica aquest dilluns Las Provincias, el magistrat pregunta a l'instructor del cas Alcàsser si hi ha alguna circumstància derivada del sumari que impedeixi la sol·licitud presentada per un germà del fugitiu de declarar la mort per absència d'Anglès.

En aquest cas, l'associació Laxshmi per a la Lluita contra el Crim i la Prevenció, personada com a acció popular, ha mostrat la seva oposició al fet que es declari la mort legal d'Anglès " mentre no apareguin proves evidents i inequívoques" de la seva mort, i reclama a l'instructor que en mantingui oberta la causa.

Segons l'escrit al jutjat, per a aquest tipus de casos "hi ha la figura legal de la declaració d'absència, on els familiars poden gestionar qüestions patrimonials sense necessitat de declarar morta la persona en qüestió".

D'acord amb Las Provincias, la família va decidir formalitzar aquesta petició després de 30 anys sense que Policia i Guàrdia Civil hagin trobat una pista sobre el parador d'Anglès i amb vista a accedir a l'herència familiar.

El novembre de 2021 la Policia Nacional i l'Europol van reactivar la recerca d'Anglès, un procediment habitual que segueixen les Forces i Cossos de Seguretat davant de persones amb ordre de cerca per diferents delictes i en què, cada cert temps, es tornen a activar les requisitòries que obren a la causa.