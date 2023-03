GloRilla

Una persona va morir i nou van resultar ferides en una estampida en un concert al nord de l'estat de Nova York . Pel que sembla, les persones van començar a córrer fugint d'un suposat tiroteig que mai no es va produir.

El concert de la rapera GloRilla es va realitzar aquest diumenge a la nit i va acabar en tragèdia quan la multitud va córrer cap a les sortides de l'edifici, esclafant diverses persones en una estampida.

L'incident fatal va tenir lloc a Main Street Armory, una gran sala de concerts a la ciutat de Rochester, al nord de Nova York.

La policia ha confirmat que l'estampida es va produir com a resposta a un tiroteig, però no ho han pogut confirmar. "No tenim cap evidència de trets, o que algú hagi estat disparat o apunyalat a l'escena", asseguren.

Les víctimes van ser transportades a l'Strong Hospital a Rochester i una d'elles, una dona de 33 anys que encara no ha estat identificada, va ser declarada morta.

Dues de les víctimes ferides més continuen en estat crític i "lluitant per les seves vides", va dir el cap de policia. Set persones més van ser transportades a l'hospital des de la sala del concert, on van ser tractades per lesions que no posaven en perill la vida.