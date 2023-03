El recinte on es va fer en concert. Foto: Google Maps

El que havia de ser un acte festiu va acabar en tragèdia. Una persona ha mort i nou més han resultat ferides després d'una allau al recinte on s'estava fent un concert a Rochester (Nova York).

Segons informen mitjans nord-americans, la gent es va començar a precipitar cap a les sortides per la por a un tiroteig al recital, de música rap. La policia va descartar que en cap moment no hi hagués la possibilitat que ningú obrís foc.

Com a resultat d?aquesta estampida, una dona de 33 anys va perdre la vida i nou més van necessitar ser hospitalitzades. Dos estan "en situació crítica", mentre que la resta van ser atesos per cops i contusions i la seva vida no perilla.