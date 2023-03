Metro de Londres / Flickr

Un home que estava en estat ebri va intentar llançar una dona a les vies del metro mentre el tren s'acostava. Ara Arthur Hawrylewicz, de 42 anys, s'enfronta a anys de presó per aquest fet que va tenir lloc el 29 d'agost del 2022.

L'home va sostenir la dona en una abraçada abans de balancejar-la a l'estació de King's Cross. Afortunadament, un amic va intervenir a l'andana de la línia Hammersmith and City, quan ella es dirigia al Carnestoltes de Notting Hill amb diversos amics l'estiu passat.

Hawrylewicz va admetre haver intentat assassinar-la el primer dia del seu judici al Tribunal de la Corona de l'Interior de Londres. El fiscal va dir: “L'acusat s'hi va acostar i li va dir alguna cosa. Ella no va poder entendre el que estava dient, sens dubte a causa de la barrera de l'idioma. Ella va pensar que estava intoxicat i li va dir que no hi estava interessada”.

El fiscal va continuar explicant: "Ella va continuar parlant amb els amics, mentre l'acusat la mirava fixament. La seva amiga la va alertar sobre l'arribada d'un tren. Va començar a caminar cap al final de la plataforma i en aquell moment va sentir els braços de l'acusat embolicats al voltant de la seva cintura en què va dir que era una agafada estil abraçada d'ós. La va aixecar del terra i la va fer girar. Va ser llavors quan el seu amic va intervenir i va poder deixar-la anar".

La defensora de la noia, Alexia Nicol, va dir que Hawrylewicz tenia un "record limitat" de l'incident. El jutge Benedict Kelleher li va dir: 'Aquest és un delicte extremadament greu. Pot esperar una llarga pena privativa de llibertat”. El jutge Kelleher el va mantenir sota custòdia abans de la sentència el 24 d'abril.