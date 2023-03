Fotografia de Maddox a GoFundMe

Un nen de tres anys va morir després que el seu pare l'atropellés amb una talladora de gespa accidentalment, deixant la seva família devastada.

El nen anomenat Maddox va ser traslladat d'urgència a l'Hospital del Districte de Pambula a la costa sud de Nova Gal·les del Sud (Austràlia) dissabte al voltant de les 12:30 pm amb ferides greus per les fulles de la talladora de gespa, però va acabar morint .

“Ell [el pare] va passar sobre el pobre nen. No ho va veure”, va dir un portaveu de la policia. No s'espera que la policia presenti càrrecs. Els familiars asseguren que el nen era "descarat" i un amic de la família ha creat un GoFundMe en homenatge al "petit àngel" i per intentar ajudar-los.

Els pares del nen mort també tenen dues filles de cinc i nou anys.