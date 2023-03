Foto: Arxiu

Un tribunal de Nottingham (Anglaterra) ha condemnat a 15 anys de presó una dona de 23 anys per la mort del fillastre, un nen amb discapacitat, i gravar en vídeo el moment en què agonitzava.

El petit, autista no verbal, va morir a causa de lesions al cap, inclosa una fractura de crani i una hemorràgia cerebral. Segons la fiscalia, la dona el va colpejar diverses vegades estant a casa seva. Tot i això, el veredicte diu que es tracta d'un homicidi involuntari i no d'un assassinat.

Borrington va dir en el judici que mai no havia fet mal a Harvey, i va sostenir que havia caigut d'un sofà i havia copejat el cap.

Tot i això, un testimoni expert convocat per la fiscalia ha dit que creia que Harvey havia mort com a resultat d'un "trauma directe per força contundent", sostingut després que Borrington agredís el jove.