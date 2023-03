Arxiu - Imatge d'arxiu de la Guàrdia Urbana

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una agent del cos per presumpta omissió del deure de perseguir delictes i tracte degradant per no actuar quan la seva parella va cometre presumptament una agressió sexual.

Segons han explicat fonts policials, els fets van passar dimecres a la nit a dijous en un local de la Rambla on la parella estava de festa.

L'home va ser detingut per presumptes tocaments i per fer-se passar per agent de la Guàrdia Urbana --ella ho era i ell no--.

Se l'investiga per una presumpta agressió sexual, per presumptes coaccions i per presumpta usurpació de funcions.

L'agent, que no estava de servei al moment dels fets, també va ser identificada aquella nit.

L'endemà, Mossos d'Esquadra va requerir la Guàrdia Urbana perquè l'aturés pels fets ocorreguts aquella nit al local, i tots dos estan esperant passar a disposició judicial.