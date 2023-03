A l'extinció de l'incendi treballen dues unitats de bombers forestals de la Generalitat, dues autobombes, un medi aeri i un agent mediambiental. | @EP

Un incendi forestal a Cullera (València) ha obligat aquest dissabte a evacuar 60 persones per la proximitat al foc dels seus habitatges , segons ha informat el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat a través de les xarxes socials.

El foc ha estat declarat dissabte a les 17.00 hores, i a les 17.15 hores s'ha activat la situació 1 del Pla Especial enfront del Risc d'Incendis Forestals (PEIF) per la possible afecció d'habitatges propers.

El nivell 1 d'alerta del PEIF s'estableix quan una situació d'emergència provocada per un o diversos incendis forestals pot afectar greument béns forestals o afectar lleument la població i béns de naturalesa no forestal, per a l'extinció dels quals pot ser necessari incorporar mitjans extraordinaris.

La Policia Local del municipi ha comunicat al Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat que s'ha evacuat a 60 persones, i que de moment cap no ha requerit assistència.

A l'extinció de l'incendi treballen dues unitats de bombers forestals de la Generalitat, dues autobombes, un medi aeri i un agent mediambiental.