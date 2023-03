Segons els Mossos d'Esquadra, els detinguts feien servir els diners per consumir drogues i dormien en locals ocupats i en vehicles abandonats. | @EP

Un jutge ha decretat l'ingrés a presó per a un home i la llibertat amb càrrecs per a tres més que van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra entre el 14 i el 15 de març a Barcelona, com a presumptes autors de 13 robatoris amb força en comerços del districte d'Horta-Guinardó de la capital catalana.

Entre els quatre acusats, d'entre 22 i 42 anys, acumulen 98 antecedents policials, i per això les detencions es van fer dins del Pla Tremall de lluita contra la delinqüència multireincident , han informat aquest diumenge els Mossos d'Esquadra en un comunicat.

La majoria de robatoris es van cometre a principis del 2023 i els lladres forçaven les persianes dels establiments de matinada i rebuscaven principalment diners en efectiu de les caixes registradores.

Segons la policia catalana, els detinguts feien servir els diners per consumir drogues i dormien en locals ocupats i en vehicles abandonats.

Els Mossos van aconseguir identificar-los a través de la visualització d'imatges de càmeres de seguretat i del patrullatge de paisà per la zona dels robatoris.