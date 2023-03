Cocaïna / @EP

Agents de la Policia Nacional han detingut a la localitat alacantina d'Elx un home per presumptament dedicar-se al trànsit de substàncies estupefaents --cocaïna, haixix i speed-- a la via pública durant les passejades amb les seves filles menors.

Així, els agents de la Policia Judicial de la Comissaria d'Elx van realitzar diverses vigilàncies sobre un home sospitós d'aquests delictes i van descobrir la maniobra que utilitzava per no aixecar sospites de la seva activitat delictiva, ja que en companyia de les menors ningú sospitava de la artifici il·lícit que realitzava.

A més, els investigadors van comprovar que les substàncies que l'investigat distribuïa eren cocaïna, haixix i speed , segons han informat les forces i cossos de seguretat en un comunicat.

Per aquests fets, els agents van organitzar un dispositiu que va permetre la detenció de l?investigat com a presumpte autor d?un delicte de tràfic de drogues.

Posteriorment, després d'aconseguir l'autorització judicial, van dur a terme la corresponent entrada i registre de l'habitatge de l'arrestat, on van localitzar 75 grams de cocaïna repartides en dosis llistes per a la venda, així com diverses quantitats d'haixix i speed, diverses bàscules de precisió i 410 euros en bitllets fraccionats suposadament procedent de la venda de la substància estupefaent.

L'arrestat, de 43 anys i nacionalitat espanyola, va ser posat a disposició del Jutjat d'Instrucció de guàrdia de la ciutat d'Elx.