Captura del moment de l'accidene de l'helicòpter / Twitter @AlertaNews24

Quatre persones de l'Exèrcit Nacional de Colòmbia van morir després que el seu helicòpter perdés el control i s'estavellés contra el terra. Aquest terrible moment va ser capturat per les càmeres al poble de Quibdó, mentre la gent des de la seva finestra crida davant l'accident que es produiria en els instants següents.

Gustavo Petro, el president de Colòmbia, va confirmar l'accident cap a les 20.00 hores d'aquest diumenge: "Fa pocs minuts es va precipitar un helicòpter de l'Exèrcit a Quibdó que complia tasques d'abastament. He donat l'ordre a les autoritats desplaçar-se immediatament a la zona per atendre l'emergència i investigar les causes del que ha passat".

Poc després, el president va confirmar la mort de dos pilots militars i dos tripulants. De moment, segueix sense saber-se el motiu pel qual es va estavellar l?helicòpter de l?Exèrcit Nacional. Aquí hi ha el moment de l'accident: