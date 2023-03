Arxiu - Un vehicle de Mossos d'Esquadra a una imatge d'arxiu.

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns el conductor d'un turisme per matar presumptament el conductor d'una moto en un accident mentre conduïa sota els efectes de les drogues a la carretera C-31 a Sitges (Barcelona).

En un comunicat aquest dimarts, la policia catalana ha explicat que els fets han passat aquest dilluns cap a les 20.30 hores, quan s'ha produït un accident de trànsit "molt greu" entre un turisme i una moto.

Els agents de la unitat de trànsit es van desplaçar fins al lloc dels fets, on el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va certificar la mort del conductor de la moto a causa de les ferides.

El conductor del turisme va donar positiu en cocaïna a la prova de drogues i, davant les evidències recollides en una primera inspecció ocular, van detenir l'home, de 49 anys, com a presumptes autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit, per conduir sota els efectes de les drogues i per homicidi per imprudència greu.

També han explicat que el detingut passarà a disposició judicial durant les properes hores davant del jutjat pertinent.