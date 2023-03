Foto: Pixabay

Un pare britànic de dos fills va morir al caure pel balcó durant les primeres vacances a Espanya. Tan sols un dia enrere havia trucat al seu propi pare per dir-li com era de "meravellosament càlid" el clima aquí. La cosina de la víctima, Naomi Brooks, va descriure la seva mort com una situació "absolutament devastadora" i "increïble" per a la seva parella Leanne Colman i tota la família.

Segons Brooks, Dion Atherton tenia moltes ganes d'acudir a aquestes vacances, ja que l'any anterior es va perdre el viatge perquè el passaport no va arribar a temps. No obstant, la família es va enfrontar a una dificultat addicional, ja que Atherton no tenia assegurança de viatge, cosa que va complicar enormement el procés de repatriació.