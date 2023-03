Guàrdia Civil / @EP

Un noi de 20 anys ha ingressat a la presó com a presumpte responsable de la mort d'una nena d'11 anys en un accident registrat al febrer a la localitat valenciana de Manises quan circulava ebri, amb una taxa tres vegades superior a la permesa.

Segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, els fets es remunten a la matinada del dia 19 de febrer, quan es va produir un sinistre vial greu en una zona d'obres de la N-220, a l'altura de Manises, en què es van veure implicats dos turismes.

Al lloc es van desplaçar serveis d'emergències i efectius del Subsector de Trànsit de València, que van atendre els ferits i van traslladar una menor d'11 anys a l'Hospital La Fe de València, on no es va poder fer res per salvar la vida.

Per un Equip d'Atestats del Subsector de Trànsit de València es va iniciar des d'aquella mateixa nit a una investigació exhaustiva per a la reconstrucció dels fets , que encara continua fins a la finalització del corresponent informe tècnic, on s'ha procedit a l'anàlisi de les imatges de vídeo existents, càlcul de velocitat i estudi de tots els factors concurrents.

El resultat de l'anàlisi de les proves d'alcohol a la sang d'un dels conductors va donar una taxa més de tres vegades superior a la permesa. El vehicle el conductor del qual va causar el sinistre vial es va veure implicat en una altra col·lisió prèvia contra uns cotxes estacionats a Manises.

Davant d'aquesta situació, efectius del Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil de València van detenir el suposat autor de l'accident, de 20 anys, per la suposada comissió d'un delicte d' homicidi per imprudència greu , lesions per imprudència greu, conduir amb temeritat manifesta i fer-ho sota la influència de begudes alcohòliques. La jutgessa competent del Jutjat de Quart de Poblet va ordenar el seu ingrés a la presó aquest dimarts.