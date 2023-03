Examen de selectivitat / @EP

Un adolescent va morir dimarts passat al patir una crisi cardíaca mentre feia el Baccaulauréat, la prova de selectivitat a França. L'Acadèmia d'Educació va publicar un concís comunicat de condol en què recollia l'estupor causat per la mort del noi de 17 anys que vivia a Lilla.

El noi estava fent l'examen d'Economia quan es va començar a trobar malament i va caure a terra perdent el coneixement. El jove patia una patologia cardíaca prèvia. En aquell moment, hi havia vuit adults vigilant, però diversos testimonis han declarat que cap no va reaccionar amb la rapidesa que requeria el moment. És més, quan diversos companys es van acostar per assegurar que el jove estava bé, els adults els van enviar a seure novament.

A les 19.00 hores es va certificar la mort del noi. Després de l'incident, l'aula va ser desallotjada i l'examen es va reprendre a una altra sala. Els alumnes es van queixar que no podien continuar examinant-se mentre hi havia un company que podia morir, tal com va passar per desgràcia. La resposta de la supervisora va ser que si abandonava la sala renunciaven a l'examen que dóna accés a la universitat, però tots els alumnes van optar per abandonar la prova.