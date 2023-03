Jove mare caminant carro beu parc

El 22 de gener del 2021, una furgoneta va girar cap a la vorera i va colpejar el cotxet en què es trobava el nadó Louis Thorold, de només cinc mesos d'edat, provocant una "lesió cerebral catastròfica" que va acabar amb la seva vida. El cotxet era empès per la seva mare, Rachael, a la vorera de l'A10 a prop de Cambridge, Anglaterra.

La mare i el fill, Rachael i Louis, van patir un tràgic accident quan una camioneta va sortir de la carretera a Waterbeach i els va atropellar. Desafortunadament, Louis va morir i Rachael va resultar greument ferida a l'incident. La conductora responsable de l'accident va ser Shelagh Robertson, de 75 anys, que en aquell moment no havia estat diagnosticada amb demència. Robertson tornava a casa a la seva Mazda 2 gris després de fer unes compres quan quan es va creuar al camí d'una camioneta que s'aproximava.



El Renault Master es va veure obligat a desviar-se del camí cap a la vorera on hi havia Rachel i Louis, tal com es va dir al tribunal. Louis va ser declarat mort a les 17.15 h. a l'Addenbrooke's Hospital.

Després de l'accident, Rachael va quedar en coma durant 10 dies i va passar 118 dies a l'hospital per recuperar-se de les greus lesions. Per part seva, la conductora responsable de l'accident, Shelagh Robertson, ha estat absolta per la seva demència.

Aquest dimecres es va obrir una investigació prèvia al judici on l'ajuntament de Peterborough, Simon Milburn, va sentir com la "remissió inicial a l'hospital va suggerir que Louis va morir d'una lesió cerebral catastròfica". La investigació es durà a terme a finals del 2023.