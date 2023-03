Arxiu - Foto de recurs d'un vehicle de la Policia Nacional

Agents de la Policia Nacional han detingut a Sevilla quatre persones pels delictes de trànsit il·legal o venda de nen i falsedat documental després que Assumptes Socials de l'Hospital matern infantil Verge del Rocío informés de l'ingrés d'una partera que havia presentat documentació que sembla era duna altra persona. La Fiscalia de Menors ha decretat que la nounada sigui lliurada a la Junta d'Andalusia.

Els quatre detinguts havien planejat que una vegada aquesta dona donés a llum la nounada, aquesta seria lliurada a una parella que no podien tenir fills a canvi d'una elevada contraprestació econòmica. La maternitat subrogada no està legalitzada a Espanya, ha recordat la policia en una nota de premsa aquest dijous.

El que "a priori" pretenien realitzar aquestes quatre persones era un tractament de maternitat subrogada , on les parelles que no poden tenir fills contracten una dona perquè gesti el nadó i lliurar-lo posteriorment a canvi d'una compensació econòmica. Aquest tipus de maternitat a Espanya és “il·legal”.

Després de diverses gestions, els investigadors van tenir coneixement que el cas es va tractar pel personal sanitari com a "embaràs mal controlat", atès que no constaven seguiments ni proves anteriors. Així mateix, a l'historial clínic de la partera figuraven registres d'haver sol·licitat un tractament de fecundació in vitro en no poder tenir fills, "fets que van ser rellevants per pressuposar que s'estava fent passar per una altra persona".