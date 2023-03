Investigat a Màlaga per posar al volant del cotxe el seu fill de vuit anys / @EP

Agents de la Policia Local de Màlaga han llegit els drets com a investigat no detingut un home de 58 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària com a cooperador necessari en la conducció sense carnet d'un cotxe per part del seu fill, de vuit anys.

Els fets van tenir lloc diumenge a la tarda, 19 de març, a l'avinguda Las Malagueñas, dins del Recinte Firal Cortijo de Torres, ha indicat la Policia Local en un comunicat.

El menor es trobava assegut al seient del conductor als comandaments del turisme, mentre el seu pare es trobava al seient del copilot, tal com van poder constatar els policies locals que van intervenir a través de la visualització d'un vídeo gravat per un testimoni de els fets.

Els policies locals van localitzar el vehicle en qüestió estacionat per la zona, així com diverses persones al costat del mateix, entre ells el menor i el seu pare, procedint a identificar-los ia supervisar la documentació del cotxe, sent informat aquest últim que els fets es posarien a coneixement de la Fiscalia de Menors, accedint a acompanyar-los a dependències del Grup de Recerca d'Accidents i Atestats (GIAA) on va ser citat per a judici ràpid.