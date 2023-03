El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, intervé durant una sessió plenària al Parlament, el 22 de març del 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena , ha confirmat aquest divendres que han suspès feina i sou als sis agents de Mossos d'Esquadra condemnats per lesions agreujades i tortures a dos nois de 19 i 21 anys que la mitjanit del 23 d'abril del 2016 van fugir d'un control a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), segons han explicat fonts de la Conselleria

Aquest divendres al matí la Direcció General de Policia (DGP) dels Mossos d'Esquadra els ha obert un expedient disciplinari i, des de la Conselleria, els han aplicat aquestes mesures cautelars en espera de sentència ferma.

La sentència condemna un policia a cinc anys i un mes de presó ia la resta a quatre anys de presó.

El tribunal ha condemnat els sis com a coautors d'un delicte de tortures en la modalitat d'atemptat greu a la integritat moral.

Durant aquest control, van donar l'alto a un cotxe conduït per un noi de 21 anys i que en portava de copilot un de 19.

Els mossos els ordenessin que aparquessin a la zona que havien habilitat però el conductor va arrencar i es va anar conduint a 65 quilòmetres per hora en plena ciutat, cosa que va derivar en una persecució que va acabar amb el cotxe impactant contra una estructura de formigó.

Després de l'accident , els mossos van arribar als dos nois i, "per castigar-los per haver fugit prèviament del control, els van colpejar de manera indistinta amb cops de puny i puntades de peu a la cara, cap i cos".

Mentrestant, els insultaven, intimidaven i humiliaven, i els van dir: "Us podríem matar aquí i no se n'assabentaria ningú".

Un dels policies va arrencar un altaveu del maleter del cotxe i el va deixar caure a terra al costat dels nois per espantar-los, i també els van colpejar amb un cinturó usant la zona de la sivella.

"US ENTERRAREM VIUS"



En el judici, el noi que anava de copilot va explicar que els policies també els van dir "us enterrarem vius, sou uns fills de puta ", i que ell va pensar que els matarien perquè estaven en una zona fosca i sense il·luminació on no hi havia testimonis.

El conductor va explicar al judici que el van colpejar i van emmanillar a l'esquena i amb els turmells dins de les dones, i que mentre el registraven li preguntaven on tenia la droga.

El noi va afirmar que ell no es va oposar a la detenció i que en una altra causa va admetre la seva responsabilitat penal per conducció temerària perquè havia fumat marihuana.

Els sis policies han d'indemnitzar el copilot amb 10.757 euros per lesions i seqüeles i amb 20.000 euros per danys morals, i el conductor amb 39.394 euros per lesions i seqüeles i 20.000 euros per danys morals.