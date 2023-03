Un bomber baixa per una corda durant una exhibició de rescat d?altura del Grup Especial de Rescat en Altura (GERA) de Bombers de la Comunitat de Madrid. | @EP

Els Bombers de la Generalitat van mobilitzar divendres a les 19.11 hores un dispositiu de recerca per trobar un excursionista a prop de Corçà , al terme municipal d' Àger (la Noguera). Aquesta matinada de dissabte, una dotació del GRAE dels bombers va trobar el cos sense vida de l'home a la cara nord de la via Castro Urquiza Olmo.

L'home, de 77 anys i veí de Barcelona, estava allotjat en una casa rural i havia partit al matí en direcció a la Pertusa per fer una via ferrada . Era coneixedor de la zona i estava en una bona condició física. L'alerta de cerca es va activar cap al tard, després de no tornar a l'allotjament i preocupar el propietari.

El dispositiu de cerca, integrat per setze dotacions dels bombers, entre les quals dues unitats del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), una del Grup Caní de Cerca (GRCR) i drons especialitzats, es va enfrontar a una missió de difícil accés i on tots els moviments que prenien havien de ser mil·limètrics.

Es van planificar les tasques per rastrejar els punts on podrien trobar-se indicis, focalitzant a les bases de les vies ferrades més conegudes. Després d'una recerca intensiva, cap a mitjanit, una dotació del GRAE dels bombers va trobar el cos sense vida de l'home a la cara nord de la via Castro Urquiza Olmo.

La dotació del GRAE dels bombers de la Seu d'Urgell va custodiar el mort durant tota la nit. La Unitat de Muntanya dels Mossos d'Esquadra, que no va poder accedir al lloc fins l'endemà al matí, va fer l'aixecament del cadàver. A aquesta hora, les causes de la mort segueixen sense confirmar-se .

Els Mossos d'Esquadra, que van mobilitzar quatre dotacions, investigaran els motius de la mort.