La Policia catalana ha detingut tretze membres de la presumpta banda, dels quals sis han ingressat a la presó. També estan acusats de blanquejar al voltant de 2,1 milions d'euros. | @EP

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil de Tarragona han detingut 13 membres d'un presumpte grup criminal , dels quals sis han ingressat a la presó provisional , acusats d' introduir haixix a diverses localitats de Catalunya a llanxes d'alta velocitat.

En un comunicat aquest dissabte, la policia catalana ha detallat que han desmantellat l'aparell financer de la presumpta organització, que implicava empreses a Pontevedra, Màlaga i Cadis , i hi han intervingut més de tres tones d'haixix , per un valor de 6,5 milions d'euros al mercat il·legal, així com al voltant de 80.000 euros en metàl·lic.

La investigació va prendre rellevància per als dos cossos el febrer del 2023 després de la intervenció d'una 'narcollanxa' a Tossa de Mar i es va relacionar el presumpte grup criminal amb una actuació de la Guàrdia Civil a Almeria , en què la Guàrdia Civil va confiscar dues tones d'haixix i va aturar set persones.

PENETRACIÓ EN NEGOCIS LEGALS



Per al transport de la substància entre el Marroc i Espanya, el grup criminal construïa llanxes d'alta velocitat que podien carregar sobre les dues tones d'haixix i comptava amb la col·laboració d'empreses nàutiques legals a partir de les quals adquirien les peces per a la construcció de les 'narcollanxa'.

Es va descobrir un presumpte entramat empresarial, amb fins a set empreses a Catalunya, dedicat a blanquejar els guanys, finançar les activitats de la presumpta organització i intentar justificar la compra del material, i s'estima que s'han pogut blanquejar al voltant de 2,1 milions d'euros .

A Catalunya, l'empresa que adquiria les peces per a les llanxes és al passeig marítim de Mataró i, a escala estatal, en negocis de Pontevedra, Màlaga i Cadis, on també es van dur a terme accions policials.

ENTRADES A VUIT POBLACIONS CATALANES



Després de la investigació, el 14 de març passat l'equip policial conjunt va fer 11 entrades a les localitats barcelonines de Rubí, Cerdanyola del Vallès, Canovelles, Terrassa, Cabrils, Sant Adrià de Besòs, Barcelona i Sant Boi de Llobregat.

A més de les detencions i la confiscació de substància i diners en efectiu, es van requisar dos vehicles, un semiremolc i documentació vinculada a les empreses de la presumpta organització criminal.