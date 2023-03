Un cotxe de Mossos d'Esquadra i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) durant un accident de trànsit a una imatge d'arxiu. | @EP

Un home de 51 anys ha mort aquest diumenge de matinada quan el cotxe que conduïa ha xocat frontalment amb un altre a la via C-55, a l'altura de Pinós (Lleida), per causes que encara s'investiguen.

El conductor de l'altre vehicle ha resultat ferit en estat menys greu i ha estat traslladat a l' Hospital Sant Joan de Déu de Manresa , informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Amb aquesta víctima mortal, són 33 les persones que han perdut la vida en un accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya aquest 2023, segons dades provisionals.