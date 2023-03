La dona estava amb un grup d'excursionistes procedents de Bilbao, alguns dels quals han necessitat assistència psicosocial en presenciar la caiguda. | @EP

Una dona d'uns 50 anys ha mort aquest dissabte després de precipitar-se al buit des d'una alçada de 50 metres mentre feia una ruta pel Pico Lavalle a Arredondo, amb un grup d'excursionistes procedents de Bilbao.

L'helicòpter del 112 ha acudit a assistir la víctima ia la seva arribada els rescatadors han baixat amb el metge en grua, però només han pogut certificar la mort.

Posteriorment, han rescatat tres persones més del grup , dues dones i un home, que necessitaven assistència psicosocial, per la qual cosa han estat traslladats a l'aeroport Seve Ballesteros i han estat atesos per l'Equip de Resposta Immediata d'Emergències (ERIE) de la Creu Roja. També han rescatat el gos de la víctima.

Més tard, l'helicòpter ha tornat a la zona de l'accident per tornar al metge del servei , que s'havia quedat a la zona per assistir a la resta del grup. Al llarg de la jornada, el cos de la víctima serà recuperat per l'helicòpter del Grup de Rescat Especial d'Intervenció a Muntanya (GREIM) de la Guàrdia Civil, segons ha informat el Govern regional.