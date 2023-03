Les substàncies intervingudes servien per fabricar 'Mare de Satan', una barreja explosiva "habitualment utilitzada per terroristes islamistes, molt perillosa i d'alt poder destructiu". | @EP

La Guàrdia Civil ha desmantellat un taller clandestí de fabricació d'explosius en què hi havia 498 quilograms de precursors i productes químics per elaborar-los i ha detingut un home de 41 anys per presumptament fabricar-los a Montmajor (Barcelona).

En un comunicat aquest diumenge, el cos ha detallat que es tracta "d'una de les confiscacions més importants d'aquest tipus de barreges explosives de fabricació artesanal i precursors realitzada fins ara" a Espanya, i que s'han confiscat 2,2 quilos de pólvora elaborada artesanalment.

La investigació es va iniciar fa un any després de conèixer-se una "transacció sospitosa" de precursors d'explosius a través d'una plataforma de comerç en línia i es va relacionar amb el detingut, que presumptament adquiria grans quantitats de precursors, metxa, material elèctric i material de laboratori per internet.

En registrar el domicili de l'investigat, la Guàrdia Civil va trobar 348 quilos de precursors d'explosius i 119 més d'altres substàncies químiques emprades per a la fabricació il·legal d'explosius.

