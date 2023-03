Agents de policia a les portes del col·legi. Foto: Twitter (@MNPDNashville)

Almenys 3 menors d'edat i 3 persones adultes han mort pels trets d'una antiga alumna de 28 anys fortament armada que va irrompre el dilluns 27 de març passat el Col·legi Presbiterià de l'Aliança, un centre d'educació infantil i primària privat de Nashville, Tennessee. L'atacant va morir després de la intervenció de la policia.

L'atacant va entrar al centre educatiu per una entrada lateral armada amb dos fusells d'assalt i una pistola i va matar tres menors de nou anys i tres treballadors del col·legi, ha informat la Policia de Nashville. Entre les víctimes mortals hi ha dues dones de 61 i 60 anys i un home de 61. La directora del col·legi és una altra de les víctimes mortals.

Els agents van entrar per la planta baixa a les 10.27 hores. Van escoltar trets al primer pis, des d'on l'atacant va obrir foc contra els policies, i finalment van aconseguir abatre la dona.

La policia ha indicat que, segons les dades preliminars, la dona "s'identificava com a trans", però els investigadors estan intentant concloure si això està relacionat amb l'incident.

"Les primeres dades ja apuntaven que era una antiga alumna d'aquesta escola", ha explicat el cap de la policia de Nashville, John Drake, que ha afegit que l'atacant tenia mapes de l'escola, segons ha recollit la cadena NBC.

"Creiem que hi ha un cert ressentiment per haver hagut d'anar a aquesta escola", raó per la qual hauria "ocorregut aquest incident", informa el canal de televisió.

L'Hospital Universitari Vanderbilt de Nashville havia confirmat prèviament tres menors i dues persones adultes. "Tres pacients pediàtrics han estat traslladats a l'Hospital Pediàtric Monroe Carell Jr. de Vanderbilt, tots ells amb ferits de bala. Tots tres han estat declarats morts després de l'arribada" al centre sanitari, ha informat l'hospital, segons recull la televisió local WSMV, filial de la NBC.

S'ha instal·lat un punt de trobada per a víctimes i familiars a l'Església Baptista de Woodmont, el 2100 del bulevard de Woodmont, ha afegit la policia.

Tots els hospitals de la zona estan en alerta, segons ha informat el portal de notícies local Scoop Nashville.