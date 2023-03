El 'carnisser tatuador' de Valdemoro al judici - EUROPA PRESS

Un jurat popular de l'Audiència Provincial de Madrid ha declarat Leonardo VJ, conegut com el 'carnisser tatuador', culpable d'un delicte d'assassinat i un altre de profanació de cadàver per matar i esquarterar una noia de 18 anys la nit del 15 de octubre del 2019 en un xalet okupat de Valdemoro.

Després de deliberar des de dilluns, els membres del tribunal de jurat han fet aquest dimecres públic el seu veredicte davant del tribunal, que dictarà la sentència sobre la base dels fets declarats provats.

El jurat ha absolt Celia BM, exparella de Leonardo que havia estat acusada per la família d'encobrir el crim. L'acusada va defensar en la seva declaració que va ajudar l'acusat a desfer-se del cadàver per la por que el matés. Davant d'això, Leonardo va manifestar que va ser ella qui va idear el pla per esquarterar la noia.

Els nou membres del jurat consideren que el crim ha de ser qualificat com un assassinat i no un homicidi imprudent en concórrer una circumstància de traïdoria per la indefensió de la víctima perquè considera que va ser drogada.

Tampoc no aprecia el tribunal que concorri una atenuant per drogoaddicció, com va reclamar el seu advocat, perquè considera que no ha quedat acreditat que hagués consumit cocaïna, tal com va manifestar en la seva declaració.

A més, no donen per provat que la víctima fos una persona de vulnerabilitat especial, requisit legal per sustentar una condemna a presó permanent revisable. La família al·legava aquesta circumstància pel fet que Emilce va ser víctima de maltractament i un delicte de pornografia infantil a la seva adolescència.

ASFIXIADA AMB UNA MÀSCARA



En la seva declaració, l'acusat va manifestar que la jove morta va morir asfixiada amb una màscara en el transcurs d'un joc sexual de caràcter sadomasoquista, incriminant la seva exparella en afirmar que la idea de desfer-se del cos en va ser.

"Quan vaig pujar li vaig donar un cachete a la natja i no responia. Li vaig treure la màscara, el film de les mans i els peus, i això va ser el que va passar", va admetre. Després va reconèixer que el que va venir després, en al·lusió a l'esquarterament, va ser fruit de la seva crueltat i manca d'humanitat.

La víctima era Emilce, una noia de 18 anys que vivia amb la família i que aquella nit va sortir de casa per veure's amb un amic. El seu assassí, a qui va conèixer en un parc, vivia tot just uns minuts caminant de casa seva. En no tornar, la seva mare, membre de la Guàrdia Civil, va denunciar-ne la desaparició.

L'assassinat es va resoldre hores més tard després que Celia alertés la Benemèrita. Els agents van interceptar Leonardo minuts després de desfer-se del tors de la noia als voltants d'un restaurant proper al xalet on residia.

El fiscal va sol·licitar al judici per al processat 25 anys i cinc mesos de presó per delictes d'assassinat i profanació de cadàver. La família de la morta demanava presó permanent revisable i tres anys de presó per a Celia per encobrir els fets.

La defensa, l'advocat Marcos García Montes i Marcos García Ortega, qualificava els fets d'un homicidi imprudent, amb una atenuant a la condemna per drogoaddicció i per confessió del fet.

Al seu informe, el fiscal va descartar que la víctima morís de forma accidental en el transcurs d'un joc sexual al considerar acreditat que el seu assassí tenia "intenció de matar-la en estar obsessionat amb la mort i la violència".

"Tenia intenció de matar-la i no va ser accidental ni una imprudència", va destacar el fiscal, que va cridar l'atenció a la falta de respecte de l'acusat a la memòria de la víctima i als seus pares per privar-los del dret a tenir el cos de la seva filla per donar-li una sepultura.