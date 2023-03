Foto: Pexels

La Policia Nacional ha detingut 4 persones acusades de suplantació d'identitat i 2 més com a cooperadors necessaris en facilitar els documents espanyols, en el marc de l'Operació Ganivet.

El mètode utilitzat era el lloguer de la documentació espanyola, així com de dades bancàries, perquè ciutadans en situació irregular poguessin treballar a fàbriques suplantant la identitat i amb un contracte laboral.

A canvi, la persona espanyola que llogava el document i el compte bancari, on ingressaven la nòmina de l'estranger irregular, se'n quedava un 20% en concepte de “lloguer d'identitat”. A més, aquest “arrendador” estaria cotitzant a la Seguretat Social sense treballar, cosa que li generaria drets de prestació de desocupació.

En un dels casos investigats, la nòmina era de 1.500 euros, que s'ingressava íntegrament al facilitador, ja que eren les seves dades les que figuraven al contracte, documentació d'identitat i dades bancàries, i aquest tornava el ciutadà en situació irregular que suplantava la seva identitat, 1.200 euros, quedant-se 300 euros com a lloguer d'identitat i cotitzant per una feina que no feia ell.

La Policia de Camprodon està en contacte permanent amb les empreses garrotxines per comprovar possibles casos de suplantació d'identitat, modus operandi cada cop més comú a la zona.

Les actuacions s'han dut a terme a la comarca de la Garrotxa, aturant els facilitadors a l'aeroport del Prat ia la comarca d'Osona, gràcies a la col·laboració policial.

La investigació continua oberta, pendent de la detenció d'un tercer facilitador de documentació, que està en parador desconegut.