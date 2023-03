Un helicòpter 'UH-60 Blackhawk' a la base conjunta Lewis-McChord, als EUA / @EP

Nou persones han mort a causa de l'accident registrat dimecres a última hora entre dos helicòpters militars nord-americans que van topar en ple vol durant un exercici d'entrenament a l'estat de Kentucky, segons han relatat fonts de l' Exèrcit a la cadena ABC.

La base aèria Fort Campbell ha assenyalat en un missatge publicat al seu compte oficial a la xarxa social Facebook que el succés va tenir lloc a les 22.00 hores (hora local) de dimecres al comtat de Trigg i ha indicat que en el sinistre es van veure implicats dos aparells 'HH60 Blackhawk' immersos en "una missió rutinària d'entrenament".

"El comandament està ara centrat a cuidar els membres del servei i les seves famílies", ha manifestat més tard en un breu comunicat el portaveu de l'Oficina d'Afers Públics de Fort Campbell, Nondice Thurman.

Per la seva banda, el governador de Kentucky, Andy Beshear, ha manifestat al seu compte a la xarxa social Twitter que viatjarà les pròximes hores cap a Fort Campbell per traslladar el seu suport a les tropes i les famílies de les víctimes del "tràgic incident" de ahir a la nit. Beshear ja havia avançat que de ben segur hi hauria víctimes mortals.

El comtat de Trigg , on ha tingut lloc l'accident, es troba a uns 40 quilòmetres al nord-oest de Fort Campbell, una base aèria militar ubicada entre la frontera dels estats de Kentucky i Tennessee.