Diversos morts després d'esfondrar-se el terra d'un temple hindú a Indore, Índia / @EP

El balanç de morts a causa de l'enfonsament de part del terra d'un temple hindú a la ciutat índia d' Indore , ubicada al centre del país, ha augmentat a 35 , segons han confirmat les autoritats, que han indicat que un total de catorze persones han estat rescatades després del sinistre.

"Han mort un total de 35 persones, hi ha un desaparegut i catorze persones han estat rescatades", ha dit el magistrat de districte Ilayaraja T., que ha ressaltat que "hi ha una operació per intentar trobar el desaparegut", segons ha recollit l'agència índia de notícies ANI.

Així, ha assenyalat que les operacions de cerca i rescat porten actives des del moment del succés, cap a les 12.30 hores (hora local) de dijous. El temple està situat a Sneh Nagar, un dels barris més antics de Indore.

Segons les informacions de la cadena de televisió índia NDTV , el succés va tenir lloc a causa de l' esfondrament d' una gran llosa de ciment que cobria un pou d' uns dotze metres de profunditat a causa de la presència de desenes de persones al temple durant la celebració del Rama Navami, una festivitat hindú que commemora el naixement del déu Rama.

A més, la cadena ha assegurat que ha obtingut documents que recullen que durant l'any passat els veïns de la localitat van informar l'empresa privada propietària del temple del mal estat de les instal·lacions. Les autoritats locals van ordenar en un primer moment la destrucció de la llosa que cobria el pou, si bé van fer marxa enrere a causa d'advertiments sobre possibles danys als sentiments religiosos de la comunitat.

El primer ministre de l'Índia, Narendra Modi , ha expressat el seu pesar pel que ha passat i ha ofert l'ajuda del Govern a les autoritats regionals. "Les meves oracions estan amb tots els afectats i les seves famílies", ha dit a Twitter. A més, s'ha posat en contacte amb el ministre principal de l'estat de Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, que també s'ha sumat als condols i ha ofert fons per compensar les víctimes per la tragèdia.