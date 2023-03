Un matxet. Foto: Pixabay

Els familiars d'un jove cubà que va ser agredit amb un matxet per una altra persona que li volia robar el telèfon mòbil han fet pública la seva preocupació per l'empitjorament de l'estat de salut del noi.

"Hem de preparar-nos per al pitjor", va escriure el seu oncle al perfil de Facebook. El cas està tenint força seguiment a Cuba.

El seu familiar també va donar detalls de l'últim comunicat mèdic sobre el seu estat. "No se li ha pogut donar més líquid per alimentar-se perquè té l'altre retingut endins, vol dir que el seu intestí no està treballant", va apuntar, també a la xarxa social, assegurant que necessita "ventiladors respiratoris".

La policia va detenir l'agressor de l'adolescent dies després de l'atac. L'agressor hauria reconegut el robatori amb violència.