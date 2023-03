Arxiu - Ambulància del SEM

La Policia Local de Mataró (Barcelona) ha detingut un home acusat de presumptament agredir amb un ganivet la seva parella i la seva filla, segons han explicat fonts policials aquest divendres.

Els fets van passar dimecres a la nit, quan la filla de la dona va trucar als serveis d'emergències alertant del succés.

En aquell moment, diverses dotacions de la policia local i dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins al lloc per atendre les víctimes.

Alhora, diversos efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van traslladar les víctimes fins a l'Hospital de Mataró, on "no es tem per les seves vides".

El presumpte autor dels fets va ser detingut dijous al matí pels agents de la Policia Local, mentre que els Mossos d'Esquadra es van fer càrrec de la investigació del cas.