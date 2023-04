L'operació conjunta entre Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han centrat la investigació en un clan familiar que ja havien investigat i que es va acabar desarticulant el 2018, amb diversos arrestats que encara compleixen condemna. | @EP

El Jutjat d'Instrucció número 4 de Badalona va decretar aquest divendres l' ingrés a la presó provisional per a dues persones i la llibertat amb càrrecs per a dos membres més d'un clan familiar que van ser detinguts aquest dijous a Badalona per presumptament fabricar i distribuir bitllets falsos al litoral català .

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional van portar a terme una operació conjunta per desarticular el clan familiar, amb entrades a domicilis de Barcelona i Badalona , en què es va desmantellar el laboratori de fabricació , han informat aquest dissabte els dos cossos policials en un comunicat.

Segons els Mossos i la Policia Nacional, el clan presumptament va fabricar i va introduir més de 5.600 bitllets falsos , i va aconseguir uns guanys aproximats de 100.000 euros.

La investigació va començar aquest gener després de detectar una "gran quantitat" de bitllets falsos de 10, 20 i 50 euros al circuit financer que presentaven elements comuns de falsificació.

Aquests elements van permetre als cossos policials centrar la investigació en un clan familiar que els Mossos ja havien investigat i que es va acabar desarticulant el 2018 , amb diversos arrestats que encara compleixen condemna.

Els detinguts suposadament introduïen els bitllets falsos al circuit financer mitjançant el sistema de ' degoteig ' --en petites quantitats-- i es desplaçaven per petits comerços , sobretot en locals de les demarcacions de Tarragona i Barcelona , en què no s'utilitzaven sistemes electrònics per detectar bitllets falsos.