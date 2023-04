El vehicle va sortir de la via en un revolt tancat i es va acabar precipitant per una altura d'entre 3 i 4 metres per acabar a l'interior d'una finca privada, segons ha confirmat el regidor de Xove, Demetrio Salgueiro. | @EP

Dos homes i dues dones han mort en un accident de circulació registrat aquest matí al matí al municipi luguès de Xove en què també ha resultat ferit el conductor del cotxe.

Segons ha informat la Guàrdia Civil, el sinistre es va produir a les 09:40 hores d'aquest dissabte al punt quilòmetre 1,100 de la carretera LUP-2604 , on un turisme en què viatjaven cinc persones , totes joves, va patir una sortida de via i va acabar estimbant-se per un barranc.

Les víctimes mortals són dos homes i dues dones, tots veïns de Ribadeo (Lugo) i entre els quals hi ha menors d'edat , segons han traslladat fonts del dispositiu d'emergències.

A més dels quatre morts, al cotxe hi viatjaven dues persones més , com ha confirmat la Guàrdia Civil. El conductor va resultar ferit de gravetat i va ser evacuat d'emergència a l'Hospital Lucus Augusti de la capital provincial. El sisè passatger , per la seva banda, va patir ferides lleus i va ser atès al lloc de l'accident.

El vehicle va sortir de la via en un revolt tancat i es va acabar precipitant per una altura d'entre 3 i 4 metres per acabar a l'interior d'una finca privada, segons ha confirmat el regidor de Xove, Demetrio Salgueiro.