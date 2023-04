Es van extreure un total de 4.000 euros i 2.000 dòlars en efectiu i diferents quantitats de psicoactius. / @EP

La Policia Nacional ha intervingut 4.000 euros i 2.000 dòlars en efectiu i diferents psicoactius, mentre que aquests mateixos Agents de la Policia Nacional i de Vigilància Duanera de l' Agència Tributària han detingut a Sant Pol de Mar (Barcelona) dues persones quan presumptament iniciaven un "ritual neochamànic" davant de 23 persones on es subministraven substàncies psicoactives .

Als detinguts se'ls atribueixen delictes de pertinença a grup criminal , contraban, tràfic de drogues i intrusisme professional, així com el d'infracció de la Llei d'Estrangeria, tal com ha informat el Ministeri d'Interior en un comunicat aquest diumenge.

L'objecte de la investigació se centrava a desarticular un grup dedicat, presumptament, al contraban de substàncies, mentre que els investigadors van intervenir "just quan començaria una celebració en què es pretenien subministrar aquests psicoactius".

En el moment del registre es van trobar fins a un total de 50 llits per allotjar els assistents, a qui contactaven per internet i xarxes socials oferint-los el subministrament de substàncies com ayahuasca, gripau bufo, granota kambo i altres de similars.

Al registre es van intervenir 4.000 euros i 2.000 dòlars en efectiu , així com diferents quantitats d' ayahuasca, gripau bufo i granota kambo i mescalina, sent utilitzats múltiples instruments per al consum d'aquestes substàncies i bàscules de pesatge.