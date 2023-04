Al mateix lloc dels fets hi havia una altra persona ferida, que ha estat traslladada a un centre hospitalari. Posteriorment, agents dels Mossos han localitzat el sospitós i l'han aturat. /@EP

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un altre diumenge de matinada.

Cap a les 4.45 hores han rebut un avís que informava d'una persona ferida per arma blanca al metro, i els efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM ) no han pogut salvar-li la vida, tal com ha informat la policia catalana en un comunicat.

Al mateix lloc dels fets hi havia una altra persona ferida, que ha estat traslladada a un centre hospitalari.

Posteriorment, agents dels Mossos han localitzat el sospitós i l'han aturat.

D'altra banda, Agents de la Divisió de Recerca Criminal dels Mossos han obert una investigació per aclarir els fets.