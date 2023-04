La dona d'edat avançada ferida greu després d'incendiar-se l'habitatge on estava diumenge a Vilanova i la Geltrú finalment també ha mort en un centre hospitalari. | @EP

La dona d'edat avançada amb ferida greu ha mort després d'incendiar-se l'habitatge on estava diumenge a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) , tal com han explicat fonts de la policia catalana. La ferida havia estat traslladada a la Unitat de Cremats de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on finalment ha mort.

La víctima se suma a la del seu germà , que no ha pogut ser rescatat pels serveis d'emergències i els Bombers i ha mort al mateix incendi.

Els Bombers de la Generalitat han rebut a les 07.10 hores l'avís del foc, i després de desplaçar-se fins al lloc situat al carrer del Vendrell, 12 dotacions terrestres han trobat a l'interior de l' habitatge les dues persones, que eren germans i d'edat avançada.

Els serveis d'Emergències s'han dedicat a analitzar els punts claus del succés, ventilant principalment el menjador i revisant l'estructura des de primera hora del matí.

El foc, que ha cremat el menjador d'una casa unifamiliar ubicada al carrer del Vendrell del municipi, ha quedat totalment extingit després.