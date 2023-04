Captura del tràgic moment / Twitter

Una parella ha mort i la seva filla adolescent ha resultat greument ferida al saltar d'un globus aerostàtic que es va incendiar a les proximitats de les ruïnes prehispàniques de Teotihuacan , al nord de la Ciutat de Mèxic. José Nolasco, de 50 anys, i la seva dona Viridiana Becerril, de 39, van perdre la vida a l'accident. La seva filla Regina Itzani, de 13 anys, està hospitalitzada amb un braç trencat i cremades de segon grau, encara que s?espera que sobrevisqui.

Segons Reyna Gloria Sarmiento, l'àvia de Regina, l'adolescent encara no sap que els pares han mort. "Era l'aniversari de la meva filla Viridiana, la mare de Regina, i havien organitzat aquest passeig com una sorpresa per a ella", va explicar als mitjans locals. Gloria també va compartir que la seva néta està "conscient" i estable a l'hospital, i que va abraçar els pares abans de saltar del globus aerostàtic.

Un espectador va gravar el tràgic moment, en què es veu que el globus aerostàtic es va desinflar mentre les flames envolten la cistella on la família mexicana estava gaudint del passeig. S'escolta com diuen "Déu meu, la gent està caient", mentre una persona es desploma a terra. No s'ha confirmat si aquesta persona era Regina o el pilot del globus aerostàtic, que es diu que va ser la segona persona a saltar de la cistella quan es trobava en flames.

Les autoritats duen a terme una investigació sobre la tragèdia. Els informes inicials suggereixen que podria estar relacionada amb una falla al sistema d'emmagatzematge de combustible.