Arxiu - Un vehicle de Mossos d'Esquadra a una imatge d'arxiu.

Un jutjat de Santa Coloma de Farners (Girona) investiga per presumptes maltractaments els pares de dos joves aïllats a una masia en un bosc d'Arbúcies (Girona), han explicat fonts judicials.

Segons va avançar 'El Punt Avui', és una noia de 24 anys i un noi de 18 que no han anat a l'escola i no tenen contacte amb ningú més que els seus pares, ni per xarxes socials.

Les fonts han afegit que els joves no han presentat denúncia per aquest cas, i altres fonts properes han assenyalat que la família nega que van estar segrestats sinó que viuen aïllats perquè la mare pateix al·lèrgia a les ones electromagnètiques.