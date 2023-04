Un dels morts és santanderí i l'altre natural de Ghana, i el dispositiu de rescat continua per buscar el tripulant peruà desaparegut a l'enfonsament, les causes del qual es desconeixen de moment @ep

Dues persones han mort, una ha resultat ferida greu, una altra ha desaparegut i sis han estat rescatades aquesta matinada com a conseqüència del naufragi del vaixell pesquer Villaboa Uno, amb seu a Santander , davant de la costa de Cap Major de la capital càntabra. Els deu tripulants són de nacionalitat espanyola, peruana, senegalesa i ghanesa.

Segons han informat fonts oficials, el Centre de Salvament Marítim va rebre a les 4.10 hores l'avís del naufragi d'un vaixell pesquer que feia a sis milles al nord de Cap Major, el Vilaboa Un, amb base a Santander.

El dispositiu de recerca del tripulant desaparegut està integrat, per mar, per la Salvamar Deneb, i arriba, procedent de Bilbao, el vaixell Maria de Maetzu de Salvament Marítim per col·laborar en els treballs; i per aire, tornant-se, els helicòpters Helimer 202 de Salvament Marítim, el del Govern de Cantàbria i el de la Guàrdia Civil.

L'emergència s'està gestionant des del Centre de Coordinació de Salvament Marítim a Santander.