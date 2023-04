Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu

La Fiscalia i la família paterna de la nena de quatre anys assassinada el 31 de maig de 2021 a Sant Joan Despí (Barcelona) han demanat condemnar a presó permanent revisable la mare de la nena per presumptament matar-la.

L'acusada i el pare de la nena, Yaiza, estaven separats i compartien la custòdia de la menor, i la dona presumptament la va matar asfixiant-la mentre era a casa seva, segons l'escrit del fiscal.

Per part seva, la defensa nega en el seu escrit, les acusacions i ha demanat que la dona quedi absolta o, en cas contrari, es consideri que va patir un trastorn mental transitori per "mitjà insuperable" --cosa que l'eximiria de responsabilitat penal- - o es tingui en compte com a atenuant que va actuar per un rampell i ha confessat.

Fonts de la defensa han descartat afegir declaracions sobre el cas "per respecte al dret de la intimitat" de l'acusada.

El fiscal li atribueix un delicte d'assassinat amb traïdoria i demana que, en cas que sortís de presó després de la condemna, se li apliqui un període de llibertat vigilada de cinc anys --l'acusació particular ho eleva a 10-- i una ordre d'allunyament respecte del pare i els avis paterns de la nena.

A més, reclama una indemnització de 250.000 euros per al pare i de 75.000 per a cadascun dels avis paterns, les mateixes quantitats que reclama la família paterna.

L'acusació particular -que exerceixen el pare i els avis paterns de la nena- detalla en el seu escrit que l'acusada convivia amb la seva mare al pis de Sant Joan Despí on la menor passava setmanes alternes i on va ser assassinada.

L'escrit de l'acusació particular exposa que la dona presumptament la va atacar després d'acomiadar-se de l'àvia i anar a dormir a l'habitació que mare i filla compartien.

Arran d'aquest cas, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, va anunciar la creació d'una nova oficina per a víctimes del delicte i va lamentar no "haver estat a l'alçada" per a la família paterna de la víctima després que el pare lamentés que li havien faltat suports els mesos després del crim.

JUDICI AMB JURAT

De cara al judici, que aconseguirà un jurat popular i encara no té data, el fiscal demana interrogar la mare de l'acusada --que ha renunciat a ser indemnitzada--, la tia de la dona --que va presenciar el troballa del cadàver-- i el pare de la nena.

També demana que declarin dues infermeres que van atendre la dona després dels fets, una treballadora de l'escola de la nena i dues companyes de treball de l'acusada.